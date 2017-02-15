В ПХГ Украины осталось 8,9 млрд. куб. м газа

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 66,44 млн.куб. м газа.

В свою очередь за 12 февраля указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии 41,33 млн. куб. м, из Польши - 3,79 млн. куб. м, из Венгрии - 3,13 млн. куб. м газа.

Кроме того, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 28%.

Также добавим, что на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомни, как сообщал ранее "УРА-Информ", запасы голубого топлива в ПХГ Украины снизились до уровня 8,969 млрд куб. метров.