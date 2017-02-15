Украина на 4,6% сократила экспорт товаров

При этом он сократился на 4,6%, или на 1 млрд 764,3 млн долл. - по сравнению с 2015 г. Об этом говорят данные Госстата. Также отмечается, что импорт товаров в 2016 г. составил 39 млрд 248,6 млн долл. - по сравнению с 2015 г. импорт вырос на 4,6% или на 1 млрд 732,2 млн долл.

Отрицательное сальдо равно 2 млрд 885,8 млн долл. Коэффициент же покрытия экспортом импорта составлял 0,93 (в 2015 г. – 1,02) – также сказано в сообщении. При этом внешнеторговые операции велись с партнерами из 226 государств мира.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине профицит внешнеторгового баланса составляет 337,3 млн долл. – передает Госстат.