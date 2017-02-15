18:35 15.02.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Новая Зеландия обсудили вопросы торговли

15 февраля первый вице-премьер Украины Степан Кубив встретился с Новой Зеландии в Украине – с Венди Хинтон. 

Украина и Новая Зеландия обсудили вопросы торговли

Об этом передали в пресс-службе Минэкономразвития. В рамках данной встречи обсудили возможности роста объемов взаимной торговли, а также инвестиций. За 11 месяцев 2016 г. экспорт в Новую Зеландию увеличился в 1,5 раза, составив 2,4 млн. долл.

При этом фактические объемы торговли двух стран остаются крайне малыми - 12,6 млн. долл. Кубив отметил, что торговля между двумя странами отмечается изменениями в структуре и объемах продукции. Это является результатом переориентации рынков сбыта, которые есть как в Украине, так и в Новой Зеландии.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине выросли объемы розничной торговли на 3,7%.


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