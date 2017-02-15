11:15 15.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100160217:Polishuk

Цены газа для населения с апреля может вырасти на 40% - "Нафтогаз"

С 1 апреля цена природного газ для населения может подняться еще на 40%.

Цены газа для населения с апреля может вырасти на 40% -

Это случится, если не будут продлены возложенные на "Нафтогаз Украины" специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях. Об этом в интервью журналистам заявил главный коммерческий директор государственного холдинга Юрий Витренко.

По его словам, Украина пообещала Международному валютному фонду либерализацию ценообразования на газ для потребностей населения, а для продления специальных обязательств необходимо получить их одобрение, поскольку в меморандуме правительство обещало Фонду, что специальные обязанности вводились только до 1 апреля.

Если этого удастся добиться, тогда повышение цен, возможно, удастся отложить до октября, - пояснил он, добавив, что если Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к российскому "Газпрому" и госхолдинг начнет импортировать газ по цене "хаб минус", тогда можно ожидать снижения оптовой цены для населения вдвое по сравнению с текущей ценой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров весной 2016 года продлил действие постановления №758 о специальных обязательствах НАК " Нафтогаз Украины" по продаже газа для населения и теплокоммунэнерго на льготных условиях.


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