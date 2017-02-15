Цены газа для населения с апреля может вырасти на 40% - "Нафтогаз"

Это случится, если не будут продлены возложенные на "Нафтогаз Украины" специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях. Об этом в интервью журналистам заявил главный коммерческий директор государственного холдинга Юрий Витренко.

По его словам, Украина пообещала Международному валютному фонду либерализацию ценообразования на газ для потребностей населения, а для продления специальных обязательств необходимо получить их одобрение, поскольку в меморандуме правительство обещало Фонду, что специальные обязанности вводились только до 1 апреля.

Если этого удастся добиться, тогда повышение цен, возможно, удастся отложить до октября, - пояснил он, добавив, что если Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к российскому "Газпрому" и госхолдинг начнет импортировать газ по цене "хаб минус", тогда можно ожидать снижения оптовой цены для населения вдвое по сравнению с текущей ценой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров весной 2016 года продлил действие постановления №758 о специальных обязательствах НАК " Нафтогаз Украины" по продаже газа для населения и теплокоммунэнерго на льготных условиях.