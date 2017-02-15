08:59 15.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100160202:labazovych

Цена нефти Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня, 15 февраля 2017 года, опустилась ниже отметки в 56 долларов за баррель.
 

Цена нефти Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Так, сегодня нефть Brent торговалась на отметке в 55,68 долларов за баррель. Это на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,81 доллара за баррель, потеряв 0,73%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нефть североморской марки Brent сегодня утром, 13 февраля 2017 года, торгуется выше отметки в 56 долларов за баррель.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив