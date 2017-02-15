Цена нефти Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня, 15 февраля 2017 года, опустилась ниже отметки в 56 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
Так, сегодня нефть Brent торговалась на отметке в 55,68 долларов за баррель. Это на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,81 доллара за баррель, потеряв 0,73%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нефть североморской марки Brent сегодня утром, 13 февраля 2017 года, торгуется выше отметки в 56 долларов за баррель.