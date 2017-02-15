Стоит ли открывать рынок земли в Украине? – мнение эксперта

Украине, в свою очередь, по мнению европейских экспертов стоит выполнить ряд требований, воплотить в жизнь реформы. Главные из них: пенсионная и земельная.

Гражданам Украины рекомендуется повысить сроки выхода на пенсию, а также дать старт продаже земли в государстве.

Относительно того, целесообразной ли будет реализация земельной реформы, в эксклюзивном комментарии "УРА-Информ" поведал политический эксперт Михаил Дяденко.

По его мнению, рынок земли стоило открыть, причем сделать это нужно было очень давно, наша страна даже запоздала с таким шагом.

В результате – функционирование теневого рынка земли, из-за которого бюджет недополучает огромные средства.

Дяденко уверен, что лучшим решением станет введение рынка земли в легальную плоскость, формирование соответствующих законодательных актов, независимо от требований Международного валютного фонда.

"Единственно важным вопросом остается правильная оценка земли. Ее стоимость должна быть эквивалентна европейскому рынку земли. Нельзя допустить, чтобы у граждан Украины земельные наделы и паи скупили за бесценок", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее экономический эксперт Андрей Вигиринский объяснил, что будет, если МВФ откажется от предоставления кредит Украине.