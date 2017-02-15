15:24 15.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100160254:Rakova

Никакого повышения цен на газ для населения не будет, – Гройсман

Глава украинского правительства Владимир Гройсман высказался относительно возможного повышения цен на газ для населения.

Никакого повышения цен на газ для населения не будет, – Гройсман

По его словам, подобного подорожания не будет.

"Подчеркиваю, никакого роста цен на природный газ для населения не будет! Я не допущу этого. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40% - должны или ответственно работать, или писать заявление на увольнение", – объяснил премьер-министр. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что тарифы на голубое топливо для населения поднимутся на 40% с 1 апреля 2017 года.

Это произойдет, в случае непродления возложенных на "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже газа для населения на льготных условиях, рассказали в холдинге.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее были повышены цены на газ для промышленности. По мнению экономического эксперта Сергея Дяченко, это может спровоцировать новый виток инфляции в стране. 


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