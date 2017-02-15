Никакого повышения цен на газ для населения не будет, – Гройсман

Глава украинского правительства Владимир Гройсман высказался относительно возможного повышения цен на газ для населения.
По его словам, подобного подорожания не будет.
"Подчеркиваю, никакого роста цен на природный газ для населения не будет! Я не допущу этого. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40% - должны или ответственно работать, или писать заявление на увольнение", – объяснил премьер-министр. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что тарифы на голубое топливо для населения поднимутся на 40% с 1 апреля 2017 года.
Это произойдет, в случае непродления возложенных на "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже газа для населения на льготных условиях, рассказали в холдинге.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее были повышены цены на газ для промышленности. По мнению экономического эксперта Сергея Дяченко, это может спровоцировать новый виток инфляции в стране.