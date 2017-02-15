Наличный доллар в продаже упал до 27,46 гривен

Наличный евро понизился на 16 копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,46 гривен, а евро продается по 27,02 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,80-27,30, продажи 27,25-28,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,0162, продажи - 27,4577 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,00-29,00, продажи – 28,80-29,80 гривен за евро.

Средний курс покупки евро составляет 28,5362, продажи - 29,2492 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,700, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,349, продажи - 4,796 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 14 февраля, наличный доллар повысился на одну копейку. Наличный евро набрал шесть копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,55 гривен, а евро продавался по 29,41 гривен.