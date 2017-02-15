21:32 15.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Луценко пригрозил депутатам, которые не платят налоги, уголовной ответственностью

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал трех народных депутатов, который подозревают в неуплате налогов.

Луценко пригрозил депутатам, которые не платят налоги, уголовной ответственностью

Как рассказал в среду, 15 февраля, во время пресс-конференции генеральный прокурор, это депутаты Александр Супруненко, Вячеслав Константиновский и Нестор Шуфрич. У каждого из этих трех депутатов установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 миллионов гривен, - пояснил Луценко, добавив, что внесет представление на привлечение названных депутатов к уголовной ответственности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Луценко потребовал проверить всех прокуроров страны на наркозависимость. Такая потребность связана с уличением сотрудника прокуратуры Запорожской области в употреблении наркотиков,- заявил генеральный прокурор.


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