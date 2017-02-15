Луценко подозревает, газ в Украину поступает не из Австрии

Это газ со "словацкой перемычки". По этому поводу есть вопросы к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом в среду, 15 февраля, на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он также отметил, что к ведомству есть вопросы по формированию тарифов газа и из чего состоит его себестоимость.

Потому что сейчас мы платим за газ, который якобы поступает к нам из Австрии, однако есть данные газ в Украину поступает из "словацкой перемычки" в десяти километрах от украинской границы, - пояснил Луценко, добавив, что он хочет узнать правда, а также кто за это будет отвечать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в "Нафтогазе" пригрозили с 1 апреля поднять цену природного газ для населения еще на 40%.