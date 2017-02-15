Кабмин заблокировал экспорт антрацита из Украины

Такое решение принято на период действия чрезвычайных мер в энергосистеме. Об этом в среду, 15 февраля, во время заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, и де-факто, и де-юре на время чрезвычайных мер не может быть никакого экспорта. Вместе с тем, отвечая на вопрос министра внутренних дел Арсена Авакова, профильный министр энергетики Игорь Насалик пояснил, что экспортироваться может только коксующийся уголь, на что премьер заявил, что запрет наложен на весь уголь, не уточнив, при этом, деталей.

Напомним, Кабинет министров в конце 2016 года Украины исключил природный газ и антрацит из перечня товаров, подлежащих лицензированию при экспорте в 2017 году, тогда как несколько предыдущих лет экспорт газа и антрацита подлежал лицензированию и квотированию.

Как сообщал УРА-Информ, Насалик уточнил, что чрезвычайные меры в энергосистеме, согласно закону об электроэнергетике, вводятся на месяц и могут продлеваться еще на месяц.