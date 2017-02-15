ГПУ проверит деятельность НКРЭКУ по формированию тарифов на электроэнергию

Генеральная прокуратура Украины проверит деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по формированию тарифов на электроэнергию.
Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, для Центрального аппарата будет проведена доследственная проверка НКРЭКУ. В часности, как они контролируют, точнее утверждают, а затем контролируют тарифы.
Также он добавил, что атомным электростанциям Запорожской, Ровенской и Хмельницкой областей была установлена специальная надбавка.
"Эти средства, по данным следствия, не пошли на техническое переоснащение. Это миллиарды. НКРЭКУ эту надбавку включила в тариф и... должна была контролировать эту надбавку", - подчеркнул Луценко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Юрий Луценко требует проверить всех прокуроров на наркотики.