ГПУ проверит деятельность НКРЭКУ по формированию тарифов на электроэнергию

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, для Центрального аппарата будет проведена доследственная проверка НКРЭКУ. В часности, как они контролируют, точнее утверждают, а затем контролируют тарифы.

Также он добавил, что атомным электростанциям Запорожской, Ровенской и Хмельницкой областей была установлена специальная надбавка.

"Эти средства, по данным следствия, не пошли на техническое переоснащение. Это миллиарды. НКРЭКУ эту надбавку включила в тариф и... должна была контролировать эту надбавку", - подчеркнул Луценко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Юрий Луценко требует проверить всех прокуроров на наркотики.