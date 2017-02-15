13:44 15.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ГПУ проверит деятельность НКРЭКУ по формированию тарифов на электроэнергию

Генеральная прокуратура Украины проверит деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по формированию тарифов на электроэнергию. 

ГПУ проверит деятельность НКРЭКУ по формированию тарифов на электроэнергию

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, для Центрального аппарата будет проведена доследственная проверка НКРЭКУ. В часности, как они контролируют, точнее утверждают, а затем контролируют тарифы.

Также он добавил, что атомным электростанциям Запорожской, Ровенской и Хмельницкой областей была установлена специальная надбавка.

"Эти средства, по данным следствия, не пошли на техническое переоснащение. Это миллиарды. НКРЭКУ эту надбавку включила в тариф и... должна была контролировать эту надбавку", - подчеркнул Луценко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Юрий Луценко требует проверить всех прокуроров на наркотики. 


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