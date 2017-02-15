Данилюк не исключил увольнение Насирова

Он обвинил возглавляемую Насировым службу в коррупции и подчеркнул, что обратился в высший корпус Государственной службы с просьбой провести расследование поездки Насирова на инаугурацию президента США Дональда Трампа 20 января.

Как пояснил в среду, 15 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов сам Данилюк, если игнорируются указания или решения Кабмина или министра, направленные на реформирование службы, должны приниматься соответствующие решения.

Это будет выговор или другие кадровые решения, еще не принято решение, однако Насыров должен переориентироваться и делать то, для чего занял эту должность, – отметил министр, добавив, что коррупция в ведомстве есть и есть давление на бизнес.

Ориентируйтесь не на конфликты, а на результат. Конфликты – это хорошо, – заявил Данилюк, обращаясь к журналистам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины 5 мая 2015 года на внеочередном заседании назначил Романа Насирова главой Государственной фискальной службы.