В Украине профицит внешнеторгового баланса составил 337,3 миллиона долларов

Об этом говорят данные Госстата. Согласно сообщению -объем экспорта товаров в 2016 г. составил 44 млрд 885,4 млн долл. США, а также объем импорта – 44 млрд 548,1 млн долл. – сказано также в сообщении.

Указано также, что по сравнению с 2015 г. экспорт был сокращен на 4,1%, а импорт же увеличился на 3,7%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса равнялось 337,3 млн долл. - сказано в сообщении. Известно, что данные эти были приведены без учета оккупированной территории Крыма и г. Севастополя, а также части зоны АТО.

Как сообщал УРА-Информ, платежный баланс в Украине в июле 2016 г. был сведен с профицитом в 110 млн долларов.