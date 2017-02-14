19:09 14.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине профицит внешнеторгового баланса составил 337,3 миллиона долларов

В Украине положительное сальдо внешнеторгового баланса в 2016 г. составило 337,3 млн долл. 

В Украине профицит внешнеторгового баланса составил 337,3 миллиона долларов

Об этом говорят данные Госстата. Согласно сообщению -объем экспорта товаров в 2016 г. составил 44 млрд 885,4 млн долл. США, а также объем импорта – 44 млрд 548,1 млн долл. – сказано также в сообщении.

Указано также, что по сравнению с 2015 г. экспорт был сокращен на 4,1%, а импорт же увеличился на 3,7%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса равнялось 337,3 млн долл. - сказано в сообщении. Известно, что данные эти были приведены без учета оккупированной территории Крыма и г. Севастополя, а также части зоны АТО.

Как сообщал УРА-Информ, платежный баланс в Украине в июле 2016 г. был сведен с профицитом в 110 млн долларов.


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