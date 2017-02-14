Рост ВВП Украины ускорился - Госстат

По сравнению к третьему кварталу рост ускорится до 2%. Такую оперативную оценку обнародовала Государственная службы статистики во вторник, 14 февраля.

В ведомстве также подсчитали, что в декабре минувшего рост ВВП во втором квартале этого года подобный показатель составил 1,4%, а в первом – всего 0,1%.

Напомним, Национальный банк в январе 2017 года улучшил оценку роста ВВП Украины в 2016 году с 1,1% до 1,8% и повысил прогноз на 2017 год до 2,8% с 2,5%.

ВВП Украины в 2015 году упал на 9,9% после снижения на 6,6% в 2014 году, хотя темпы падения "квартал к аналогичному кварталу предыдущего года" постоянно снижались: в первом квартале – 17%, во втором – 14,7%, в третьем – 7,2%, в четвертом – 1,4%.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 января, ухудшил прогноз роста ВВП и инфляции на 2017 год.