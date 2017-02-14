МВФ может принять решение по Украине через три недели, - Данилюк

Все очень просто - подписывается меморандум, а затем Совет директоров принимает решение. Об этом во вторник, 14 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, это вопрос календаря самого же Фонда. Согласование технических вопросов может занять один день, может занять немного больше времени, сейчас это нормальный процесс переговоров, который на завершающей стадии, - пояснил министр, добавив, что средства МВФ должны быть направлены в резервный фонд Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард вчера заявила, что Международный валютный фонд доволен ходом переговоров, которые идут сейчас с украинской стороной об очередном транше.