Кабмин во вторник отчитается за проделанную работу в прошлом году

Заседание правительства назначена на 11 часов утра. Как сказано в повестке дня заседания, отчет представит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Сегодня также министры планируют рассмотреть законопроекты по техническому регулированию в сфере специальных технических средств, охраны тепловых сетей, усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами, дошкольного образования. Также на повестке дня проект указа президента Украины Петра Порошенко о назначении стипендий для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.

Члены правительства также сегодня на заседании рассмотрят вопросы утверждения перечня земельных участков, на которых планируется совместное строительство жилья для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, членов их семей, передачи недвижимого имущества в городе Николаеве в сферу управления Николаевской областной государственной администрации, передачи целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментовˮ в сферу управления Министерства образования и науки Украины. Кроме того, будет рассматриваться вопрос введения среднесрочного бюджетного планирования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Антикризисный штаб рекомендует Кабмину сегодня на заседании рассмотреть введение чрезвычайной ситуации на энергорынке.