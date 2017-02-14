13:15 14.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о повышении зарплат в МВД

Зарплату работникам уголовного розыска МВД вскоре повысят. 

Гройсман рассказал о повышении зарплат в МВД

Об этом в процессе отчета о деятельности Кабмина Украины на заседании украинского правительства заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам – на данный момент экономический позволил повысить зарплату рядовым служащим  уголовного розыска по борьбе с бандитизмом – подчеркнул Гройсман.

Как известно, в рамках отчета о деятельности Кабмина на заседании украинского правительства премьер Владимир Гройсман поведал, что в январе 3,5 млн граждан получили зарплату 3 тыс. 200 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 14 февраля Гройсман представил отчет о работе украинского правительства. Благодаря реформам удалось обеспечить рост ВВП – сообщил премьер.


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