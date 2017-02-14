Что будет, если МВФ не даст транш Украине? – мнение эксперта

МВФ, в свою очередь, пообещал провести заседание по Украине после доработки меморандума о сотрудничестве.

"Вопрос не в транше, не в сумме – сумма, это условность, которая упала в международный резерв, – считает экономический эксперт Андрей Вигиринский. – В размере миллиарда – она не решила ничего, по большому счету. В то же время сумма говорит о том, что такие страны как США, Великобритания, Франция, имеющие большинство голосов в МВФ – доверяют стране, которая двигается в сторону реформ".

Напомним, что благодаря МВФ стартовала четырехлетняя программа EFF для Украины на сумму 17 миллиардов долларов. Она предусматривала проведение ежеквартального пересмотра программы и выделения стране в 2015 году четырех траншей, в 2016 году - еще четырех. Однако наше государство получило три транша: первый в 5 миллиардов долларов в марте 2015 года, второй размером 1,7 миллиардов долларов в августе 2015 года и третий в 1 миллиард долларов в сентябре 2016 года.

По мнению эксперта, если МВФ сейчас откажется предоставлять транш Украине, это может кардинальным образом повлиять на доверие зарубежных вкладчиков.

"Ни один частный инвестор не придет в нашу страну и не будет вкладывать деньги, к примеру, в промышленность, если нам не доверяют спонсоры последней надежды как Международный Валютный фонд", – отметил Вигиринский.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее специалист сделал краткий экономический прогноз на 2017-й год. По его словам, ожидания – весьма оптимистичные, текущий год – станет годом развития.