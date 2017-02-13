В Вене начал работать первый в мире Bitcoin-Bank

В Вене начал работать первый в мире bitcoin-банк. Об этом передает издание Cryptocoinsnews. Открывшийся Bitcoin-Bank принадлежит стартапу Bit Trust Services.

В банкоматах данного банка можно будет обменять биткоины на евро, а также наоборот. Кроме того, в Bitcoin-банке также можно получить данные о криптовалютах. Стартап Bit Trust Services, как известно, является инвестором компаний в области bitcoin и blockchain и занимается разработкой направлений в этой сфере. Как известно, в январе 2017 г. bitcoin резко обвалился и достиг исторического минимума.

Как сообщал УРА-Информ, в Приватбанке ранее рассказали о процессе вывода Bitcoin на карту.