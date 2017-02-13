15:45 13.02.2017 | Экономика | Новости
100160059:mysnichenko

В Вене начал работать первый в мире Bitcoin-Bank

В банкоматах биткоин-банка можно обменять биткоины на евро, а также наоборот.

В Вене начал работать первый в мире Bitcoin-Bank

В Вене начал работать первый в мире bitcoin-банк. Об этом передает издание Cryptocoinsnews. Открывшийся Bitcoin-Bank принадлежит стартапу Bit Trust Services.

В банкоматах данного банка можно будет обменять биткоины на евро, а также наоборот. Кроме того, в Bitcoin-банке также можно получить данные о криптовалютах. Стартап Bit Trust Services, как известно, является инвестором компаний в области bitcoin и blockchain и занимается разработкой направлений в этой сфере. Как известно, в январе 2017 г. bitcoin резко обвалился и достиг исторического минимума.

Как сообщал УРА-Информ, в Приватбанке ранее рассказали о процессе вывода Bitcoin на карту.


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