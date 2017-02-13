В "Укрэнерго" заверили, что запасов угля при введении ЧП хватит на 40 суток

В то же время на некоторых ТЭС запасов может хвать только на 14 суток. Об этом в понедельник, 13 февраля, во время заседания Антикризисного энергетического штаба сообщил руководитель национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По его словам, при полном отсутствии антрацитового топлива, в Украине общего запаса осталось 842 тысяч тонн и этого хватит только на 40 суток.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, антикризисный энергетический штаб, который в понедельник, 13 февраля провел заседание, рекомендует министру энергетики Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.