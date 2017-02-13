21:32 13.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В "Укрэнерго" заверили, что запасов угля при введении ЧП хватит на 40 суток

При введении чрезвычайного положения в энергетике запасов угля на тепловых электростанциях в среднем хватит на 40 суток.

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В то же время на некоторых ТЭС запасов может хвать только на 14 суток. Об этом в понедельник, 13 февраля, во время заседания Антикризисного энергетического штаба сообщил руководитель национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По его словам, при полном отсутствии антрацитового топлива, в Украине общего запаса осталось 842 тысяч тонн и этого хватит только на 40 суток.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, антикризисный энергетический штаб, который в понедельник, 13 февраля провел заседание, рекомендует министру энергетики Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.


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