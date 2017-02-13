16:14 13.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В украинских ПХГ осталось менее девяти млрд куб. м газа

Состоянием на утро 13-го февраля запасы голубого топлива в ПХГ Украины снизились до уровня 8,969 млрд куб. метров. 

В украинских ПХГ осталось менее девяти млрд куб. м газа

Об этом передает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз". Согласно оперативной информации диспетчерского департамента, суточный отбор газа выполняется на десяти хранилищах в режиме 71 млн куб. м.

С целью покрытия потребностей потребителей применяется природный газ украинской добычи - 57 млн ​​куб. м/сутки, а также импортированный из Европы - 47,8 млн куб.м/ сутки и накопленный в газохранилищах. Известно, что в январе 2017 г. из подземных хранилищ отобрали 2,1 млрд куб.м голубого топлива.

Как сообщал УРА-Информ, Украина снизила запасы природного газа в ПХГ до 11,45 млрд куб. м.


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