В Украине введено в действие два проекта по замещению антрацита, - Насалик

Еще два будут реализованы в течение года. Об этом в понедельник, 13 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава ведомства Игорь Насалик.

При этом министр пояснил, что один из них связан с Ровенской АЭС и подстанцией "Киевская" для обеспечения энергией столицы и Киевской области. Он позволяет снизить потребление антрацита на миллион тонн.

Второй проект вводит в эксплуатацию гидроаккумулирующую станцию, которая также дала экономию около 400 тысяч тонн угля. В то же время Насалик заверил, что в 2017 году его ведомство планирует реализовать отказ от антрацита на втором и пятом энергоблоках Змиевской ТЭЦ и введение линии Запорожье-Каховка.

Оба проекта позволят отказаться от использования еще около 2,8 миллионов тонн антрацита в год, - подчеркнул министр.

Напомним, как сообщал УРА-информ, антикризисный энергетический штаб, который в понедельник, 13 февраля провел заседание, рекомендует министру энергетики Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.