В Украине минимальная цена бутылки водки может вырасти до 90 гривен

Акцизы на эти виды товаров уже выросли, то теперь и легальная бутылка водки будет стоить около 90 гривен. Вместе с тем будет расти и теневой рынок, хотя он и сейчас фактически весь находится в тени.

В связи с чем правоохранительные органы должны значительно усилить свою работу. Такое мнение высказал в понедельник, 13 февраля, народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Михаил Головко.

Он также напомнил, что сегодня минимальная розничная цена на водочные изделия составляет около 70 гривен и считает необходимым поднимать стоимость до 90 гривен.

Свое мнение политик пояснил тем, что сейчас рынок алкоголя в Украине находится в тени из-за бездействия власти и "крышевания" правоохранительными органами.

Власть этим не занимается, правоохранители это лоббируют и "крышуют". У нас действительно есть контрабанда на границе, у нас правоохранительная система не борется с этим, а возглавляет это все, - заявил депутат, заверив, что повышение стоимости водки может способствовать снижению ее потребления.

Вместе с тем он подчеркнул, что недоступность легального алкоголя, не снижает потребление водки среди населения, а лишь побуждает потребителя пить фальсификат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 30 декабря, подписал закон, согласно которому в Украине повышаются акцизы на алкогольные и табачные изделия.