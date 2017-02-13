В НБУ доложили о завершении очистки банковской системы

Банковская система в Украине прошла процесс очистки. Об этом в воскресенье, 12 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

По его словам, на протяжении последних трех лет украинская банковская система пережила очень непростые времена. На сегодняшний день можно уже говорить, что чистка банковской системы завершена, - подчеркнул он, отметив, что это вовсе не означает, что банки, особенно маленькие, не будут банкротиться или самоликвидироваться.

Это нормальный процесс и это происходит во всем мире, пояснил он, заверил, что такого, как было раньше, когда каждую неделю пачками банки уходили с рынка, больше не будет. При этом Фурман подчеркнул, что сегодня банковской системе можно доверять.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 украинских банков, которые стали недавно банкротами, были связаны с окружением бывшего президента страны Виктора Януковича. Еще 14 банков принадлежали политикам, шесть - бывшим государственным чиновникам, восемь - олигархам, 28 - бизнесменам и три - государству. Об этом говорится в данные Национального банка Украины.