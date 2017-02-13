13:12 13.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минсоцполитики сообщили о принципе формирования пенсий

Украина сейчас переходит от системы соцобеспечения к системе соцстрахования.

В Минсоцполитики сообщили о принципе формирования пенсий

По этой причине пенсия будет формироваться согласно новому принципу: "ты получаешь столько, сколько вложил". Об этом передает пресс-служба Минсоцполитики Украины. 

Данные правила должны оставаться неизменны и понятны каждому гражданину, чтобы он мог сам решать; каждый должен понимать, что его пенсия - его ответственность. Новый принцип формирования будет в простой формуле: ты получаешь столько, сколько  вложил. Чем больше вложил - тем больше и получаешь - подчеркнул министр соцполитики Андрей Рева.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. В Украине пенсии будут пересчитаны два раза – сообщали ранее в пресс-службе Кабмина.


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