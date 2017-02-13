В Минсоцполитики сообщили о принципе формирования пенсий

По этой причине пенсия будет формироваться согласно новому принципу: "ты получаешь столько, сколько вложил". Об этом передает пресс-служба Минсоцполитики Украины.

Данные правила должны оставаться неизменны и понятны каждому гражданину, чтобы он мог сам решать; каждый должен понимать, что его пенсия - его ответственность. Новый принцип формирования будет в простой формуле: ты получаешь столько, сколько вложил. Чем больше вложил - тем больше и получаешь - подчеркнул министр соцполитики Андрей Рева.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. В Украине пенсии будут пересчитаны два раза – сообщали ранее в пресс-службе Кабмина.