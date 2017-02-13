Украинцы стали пить больше вина

Об этом сообщает Госстатистики. Так, Госстат уже пересмотрел состав потребительской корзины в Украине, на основании которой и рассчитывается инфляция, и сократил количество ее товаров и услуг - с 335 до 328 позиций.

Если сравнивать новую потребительскую корзину украинцев с предыдущей, то заметно, как была изменена структура потребления: чем больше доля товара, тем существеннее влияет подорожание товара на показатель инфляции. И наоборот.

В частности - доля алкогольных напитков возросла на 2,3 процентных пункта - до 4,85%. Почти двукратный рост показателя вызван ростом втрое (до 1,48%) расходов на потребление гражданами вина, и вдвое - расходов их на потребление пива (до 1,45%).

Как сообщал УРА-Информ, в столице в 2016 г. состоялся фестиваль пива.