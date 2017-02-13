19:12 13.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы стали пить больше вина

С января 2017 г. Госслужба статистики Украины начала применять новую методику расчета индекса потребительских цен.

Украинцы стали пить больше вина

Об этом сообщает Госстатистики. Так, Госстат уже пересмотрел состав потребительской корзины в Украине, на основании которой и рассчитывается инфляция,  и сократил количество ее товаров и услуг - с 335 до 328 позиций.

Если сравнивать новую потребительскую корзину украинцев с предыдущей, то заметно, как была изменена структура потребления: чем больше доля товара, тем существеннее влияет подорожание товара на показатель инфляции. И наоборот.
В частности - доля алкогольных напитков возросла на 2,3 процентных пункта - до 4,85%. Почти двукратный рост показателя вызван ростом  втрое (до 1,48%) расходов на потребление гражданами  вина, и вдвое - расходов их на потребление пива (до 1,45%).

Как сообщал УРА-Информ, в столице в 2016 г. состоялся фестиваль пива.


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