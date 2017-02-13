Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве

С украинской стороны подпись под документом поставил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а с молдавской - премьер-министр Павел Филип. Вместе с тем, как сообщают журналисты с места встречи, главы двух правительств во время переговоров обсудили дорожную карту развития совместных проектов на 2017 год, а также сохранение экосистемы на реке Днестр.

Стороны также подписали протокол к соглашению о совместных пропускных пунктах на украино-молдавской границе. В свою очередь Гройсман отметил, что сегодня состоялась очень эффективная встреча во время которой были решены все вопросы, которые остались с прошлого года нерешенными.

Для этого мы подписали соглашение, предусматривающее восемь пунктов. Отдельно хочу поблагодарить господина премьер-министра за отмену торговых ограничений, которое уже начало действовать в 2017 году,- сказал Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Молдовы Павел Филип заверил, что Крым все равно украинский и Молдова всячески поддерживает Украину в этом вопросе.