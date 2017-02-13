07:59 13.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рева заверил, что до конца отопительного сезона перерасчета субсидий не будет

До конца нынешнего отопительного сезона пересчета уже утвержденных субсидий не будет.

Рева заверил, что до конца отопительного сезона перерасчета субсидий не будет

Несмотря на решение Кабинета министров Украины снизить нормативы потребления газа, перерасчета не будет, поскольку решение вступает в силу только с 1 мая. Об этом в воскресенье, 12 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, на субсидии, которые уже назначены людям, это решение никоим образом не отразится. В то же время министр пояснил, что в прошлом году было проведено обследование которое показало "по факту отопительного сезона" завышение нормативов потребления газа.

Люди потребляли 5,3 кубических метров газа на квадратный метр площади в месяц, тогда как норма составляла семь кубических метров газа на квадратный метр площади на одного, - рассказал Рева, добавив, что образовалась переплата по субсидии. Государство потребило на субсидии 14,5 миллиардов гривен, а это больше, чем потребили газа в целом, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале февраля Кабмин принял решение о снижение социальных нормативов пользования услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением.


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