Рева заверил, что до конца отопительного сезона перерасчета субсидий не будет

Несмотря на решение Кабинета министров Украины снизить нормативы потребления газа, перерасчета не будет, поскольку решение вступает в силу только с 1 мая. Об этом в воскресенье, 12 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, на субсидии, которые уже назначены людям, это решение никоим образом не отразится. В то же время министр пояснил, что в прошлом году было проведено обследование которое показало "по факту отопительного сезона" завышение нормативов потребления газа.

Люди потребляли 5,3 кубических метров газа на квадратный метр площади в месяц, тогда как норма составляла семь кубических метров газа на квадратный метр площади на одного, - рассказал Рева, добавив, что образовалась переплата по субсидии. Государство потребило на субсидии 14,5 миллиардов гривен, а это больше, чем потребили газа в целом, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале февраля Кабмин принял решение о снижение социальных нормативов пользования услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением.