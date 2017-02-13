Порошенко объяснил, в какой сфере улучшилось сотрудничество ЕС с Украиной

Об этом украинский лидер рассказал на совместном с министром Молдовы брифинге. "Наше торговое сотрудничество с ЕС растет", – отметил Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что ныне Украина и Молдова являются лидерами в восточном партнерстве с ЕС. Кроме этого, увеличились и показатели торгового оборота между этими двумя государствами.

"Мы договорились о дальнейших шагах, которые убирают любые препятствия на этом важном направлении", – заметил Порошенко.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Новоиспеченный президент США пообещал разобраться в украинско-российском конфликте.