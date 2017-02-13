Нефть Brent торгуется выше 56 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg. Как отмечается, нефть Brent торговалась на отметке в 56,65 долларов за баррель. Это на 0,07% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 53,80 доллара за баррель, потеряв 0,15%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цены на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром выросли в цене до 55,83 доллара за баррель. А стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.