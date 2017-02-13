08:59 13.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100160006:labazovych

Нефть Brent торгуется выше 56 долл. за баррель

Нефть североморской марки Brent сегодня утром, 13 февраля 2017 года, торгуется выше отметки в 56 долларов за баррель.
 

Нефть Brent торгуется выше 56 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg. Как отмечается, нефть Brent торговалась на отметке в 56,65 долларов за баррель. Это на 0,07% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 53,80 доллара за баррель, потеряв 0,15%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цены на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром выросли в цене до 55,83 доллара за баррель. А стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив