НБУ на понедельник вновь ослабил гривну

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 февраля 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл. - 2720,6833 грн;
100 евро - 2891,8143 грн;
10 российских рублей - 4,6234 грн.
При этом регулятор установил на 13 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 333487,76;
Серебро - 4793,84;
Платина - 277237,63;
Палладий - 211397,09.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл. - 2702,5143 грн;
100 евро - 2889,5283 грн;
10 российских рублей - 4,5787 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.
Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курс гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.