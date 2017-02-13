НБУ на понедельник вновь ослабил гривну

100 долл. - 2720,6833 грн;

100 евро - 2891,8143 грн;

10 российских рублей - 4,6234 грн.

При этом регулятор установил на 13 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 333487,76;

Серебро - 4793,84;

Платина - 277237,63;

Палладий - 211397,09.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2702,5143 грн;

100 евро - 2889,5283 грн;

10 российских рублей - 4,5787 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.

Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курс гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.