Наличный доллар в понедельник набрал две копейки

Наличные евро потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,54 гривен, а евро продается по 29,47 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,80-27,45, продажи 27,39-28,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,0983, продажи - 27,5437 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,00-29,20, продажи - 29,10-29,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7231, продажи - 29,4742 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,630, продажи - 4,590-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,302, продажи - 4,731 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 10 февраля, наличный доллар понизился на три копейки. Наличный евро потерял семь копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,52 гривен, в евро продавался по 29,50 гривен за евро.