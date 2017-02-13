МВФ требует отменить рассрочку оплаты услуг ЖКХ

В Фонде требуют с 1 апреля отменить механизм оплаты услуг ЖКХ в рассрочку. По их мнению этом может значительно увеличить задолженность перед "Нафтогазом Украины".

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои источники, учитывая, что других источников дохода, кроме как платежи потребителей у предприятий теплоэнергетики нет, то такая мера может привести к еще большему росту их задолженности перед газовым монополистом, поскольку теперь, написав заявление поставщику коммунальных услуг, потребители получили право уплачивать в течение отопительного сезона 50% от суммы счета.

Это негативно отразиться на финансовых показателях предприятий, которым необходимо рассчитываться за природный газ с НАК "Нафтогаз Украины" по факту потребления газа в отопительный период.

Таким образом, настаивают в МВФ, завершив отопительный сезон, теплокоммунэнерго должны полностью заплатить НАК "Нафтогаз Украины" за использованный газ.

Напомним, на данный момент задолженность предприятий перед "Нафтогазом Украины" составляет около 28 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин с 1 мая снизил нормативы на пользование услугами ЖКХ для населения. В частности, норма потребления природного газа для индивидуального отопления снижена с 5,5 до 5,0 кубических метров на один квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.