МЭРТ ввело санкции против нефтетрейдеров по подозрению в финансировании терроризма

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Санкции наложены по представлению Службы безопасности Украины и предусматривают временное приостановление внешнеэкономической деятельности этих компаний", - говорится в сообщении.

В свою очередь СБУ установила, что предприятия, к которым были применены санкции, ввозили на таможенную территорию Украины топливо российского и белорусского происхождения.

По данным СБУ, с целью аккумуляции денежных средств на счетах "оффшорных" структур, уклонения от уплаты налогов и пошлин в госбюджет, компании применяли схему оформления "косвенных" внешнеэкономических импортных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в странах с льготным режимом налогообложения.

Кроме того, СБУ заявила, что денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в "оффшорах", частично используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории ДНР И ЛНР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины назначил исполняющего обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования. Им стал руководителем концерна "Ядерное топливо" Сергея Дробота.