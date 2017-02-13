12:37 13.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МЭРТ ввело санкции против нефтетрейдеров по подозрению в финансировании терроризма

Министерство экономического развития и торговли наложило спецсанкции на некоторых импортеров горюче-смазочных материалов. Санкции начнут действовать с 18 марта 2017 года. 
 

МЭРТ ввело санкции против нефтетрейдеров по подозрению в финансировании терроризма

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"Санкции наложены по представлению Службы безопасности Украины и предусматривают временное приостановление внешнеэкономической деятельности этих компаний", - говорится в сообщении.

В свою очередь СБУ установила, что предприятия, к которым были применены санкции, ввозили на таможенную территорию Украины топливо российского и белорусского происхождения.

По данным СБУ, с целью аккумуляции денежных средств на счетах "оффшорных" структур, уклонения от уплаты налогов и пошлин в госбюджет, компании применяли схему оформления "косвенных" внешнеэкономических импортных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в странах с льготным режимом налогообложения.

Кроме того, СБУ заявила, что  денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в "оффшорах", частично используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории ДНР И ЛНР. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины назначил исполняющего обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования. Им стал руководителем концерна "Ядерное топливо" Сергея Дробота. 


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