22:55 13.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Лагард довольна ходом переговоров с Украиной

Международный валютный фонд доволен ходом переговоров, которые идут сейчас с украинской стороной об очередном транше.

Лагард довольна ходом переговоров с Украиной

Об этом в понедельник, 13 февраля, в интервью Reuters сообщила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард. По ее словам, она уверена, что переговоры идут в правильном направлении.

Ряд основных вопросов уже урегулирован, осталось уточнить несколько вопросов с украинскими властями, - пояснила Лагард. При этом она воздержалась от оценки сроков завершения переговоров.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что ожидает получение очередного транша МВФ в конце февраля - начале марта 2017 года.


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