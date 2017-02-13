Лагард довольна ходом переговоров с Украиной

Об этом в понедельник, 13 февраля, в интервью Reuters сообщила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард. По ее словам, она уверена, что переговоры идут в правильном направлении.

Ряд основных вопросов уже урегулирован, осталось уточнить несколько вопросов с украинскими властями, - пояснила Лагард. При этом она воздержалась от оценки сроков завершения переговоров.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что ожидает получение очередного транша МВФ в конце февраля - начале марта 2017 года.