Гройсман проведет заседание штаба по запасам для отопительного сезона

Там будет обсуждаться вопрос достаточности запасов энергоносителей для прохождения отопительного сезона в Украине. Об этом в воскресенье, в эфире одного из украинских телеканалов заявил сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава правительства заверил, что уже дал поручение провести Энергетический штаб. Необходимо полностью оценить ситуацию относительно того, сколько и какие у нас есть запасы, насколько необходимо принимать меры, пояснил Гройсман, добавив, что для того, чтобы нормально завершить сезон, уже сейчас необходимо начинать экономить.

При этом премьер заверил, что по состоянию на сегодняшний день в стране абсолютно достаточно запасов газа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава правительства считает, что борьба с контрабандой необходима, однако такая борьба не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан.