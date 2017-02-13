Гонтарева ждет очередной транш МВФ в начале марта 2017 года

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева ждет получения Украиной нового транша от МВФ в размере 1 млрд долл. - в конце февраля-начале марта 2017 г. Об этом Гонтарева сообщила в рамках интервью изданию Bloomberg.

Она подчеркнула, что меморандум с МВФ про получение Украиной транша будет подписан уже в ближайшие дни. Относительно получения средств, то они будут переданы после того, как выделение транша будет одобрено Советом МВФ. При этом ранее представитель МВФ Джерри Райс заявлял, что фонд рассмотрит выделение транша Украине уже в ближайшие недели.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гонтарева заявляла, что Украина может получить транш от МВФ уже в январе.