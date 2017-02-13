16:43 13.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Европейские деньги используют для обустройства границ Украины и Молдовы, - Порошенко

С целью обустройства КПП на границе Украины и Молдовы привлекут европейские средства. 

Европейские деньги используют для обустройства границ Украины и Молдовы, - Порошенко

Об этом на брифинге с премьером Молдовы Павлом Филиппом сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам – уже достигнуто соглашение о шагах, которые обеспечат общий контроль на пунктах пересечения границы двух стран для того, чтобы упростить пересечение границы для украинских и молдавских жителей.

Это касается также и Паланки, это касается и контроля в Кучурганах, в т.ч. с привлечением для обустройства пунктов пересечения европейских денег – добавил Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 г. на границе с Польшей произошла перестрелка.


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