Антикризисный штаб рекомендует Кабмину ввести ЧП на энергорынке

Как заявил председательствующий на заседании вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, штаб выносит ряд предложений по сложившейся ситуации. Во-первых, для "Укрэнерго" есть ряд мероприятий, которые должны быть задействованы в результате введения чрезвычайных мер. И порядок этих мер должен быть подан в виде протокола.

Второе - в связи с тем, что сроки у нас абсолютно определенные, я считаю, что сегодня мы должны дать указание штабам по чрезвычайным ситуациям, техногенным ситуациям в областях Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Сумская провести заседание штабов и просмотреть кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения, - пояснил Зубко.

Он также отметил важность обеспечения энергоснабжением население и установления специального режима работы промышленных предприятий.

Ближайшее заседание Кабинета министров поэтому вопросу состоится 14 февраля, - пояснил Зубко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что он не исключает рассмотрение вопроса о веерном отключении.