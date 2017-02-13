Украина подала второй иск против России в ВТО

Иск подан из-за ограничений транзита украинских товаров через территорию России в Казахстан и Кыргызстан. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики и развития Украины, с 1 января 2016 года, когда Украиной применила положения зоны свободной торговли с Европейским союзом, Российская Федерация ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожными путями с территории Украины через территорию Российской Федерации в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 и в Кыргызскую республику.

В связи с чем около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан пострадали от такого решения. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в объеме более 0,4 миллиардов долларов, – отметили в ведомстве.

В свою очередь Россия устами пресс-секретарь президента страны Дмитрия Пескова уже отреагировала и заявила, что там будут применять предусмотренные международным правом способы защиты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре 2015 года Украина подала против РФ иск в ВТО относительно ограничения экспорта вагонов.

Также сейчас ведется сбор материалов для подготовки уже третьего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в России.