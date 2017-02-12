Названы минимальные зарплаты в странах Евросоюза

Так, на первое января 2017 года минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС.

Самая высокая минималка оказалась в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

"Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo). В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро)", - гласит сообщение.

Кроме того, самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а если исключить различия в уровне цен в разных странах, это соотношение составляет 1:3.

В свою очередь в Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине на первое января задолженность по выплате зарплаты составила 1,8 млрд грн.