Гройсман надеется, что местные бюджеты в этом году увеличатся на 25%

Кабинет министров Украины надеется что в этом году рост местных бюджетов составил 25 %. Такое мнение в воскресенье, 12 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Вместе с тем глава правительства считает, что борьба с контрабандой необходима, однако такая борьба не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан. Отвечая на вопрос журналиста, он подчеркнул, что блокирование поставок угля, которому нет пока альтернативы, означает только одно - остановка и веерные отключения по всей территории страны.

Нужно ли до такого доводить - я думаю, что нет, - отметил Гройсман, добавив, что он согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения, но доверия к украинским границам, и, в частности, линии разграничения, относительно торговли контрабандным товаром у него нет.

И тут я готов полностью присоединится к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть светло и тепло, - отметил премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее о веерных отключениях Из-за блокады активистами Донбасса предупреждал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.