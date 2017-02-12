Депутаты могут ввести пеню за просрочку оплаты услуг ЖКХ

В нем предусматривается начисление пени за несвоевременную уплату долга по коммунальным услугам. Как сообщает еженедельник "Зеркало неделя. Украина", на сегодняшний день уровень оплаты услуг ЖКХ сильно падает, тогда как убытки коммунальных предприятий растут.

Возможность оформить пятилетнюю "рассрочку" на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла. Поэтому такая мера как ведение пени для неплательщиков, по мнению автором закона, может мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ.

Издание также утверждает, что новая редакция закона уже находится в парламенте и она предусматривает начисление 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

Вместе с тем журналисты издания подчеркивает, что если в семье действительно нет денег на оплату самого счета, то и пеня достаточным мотиватором не станет.

Напомним, как сообщаел УРА-Информ, Кабинет министров Украины в субботу, 29 октября, ввел в действие постановление, которое позволяет оплачивать в рассрочку жилищно-коммунальных услуг гражданам, которые не получаю жилищные субсидии.