Рева анонсировал отмену тендеров на закупку детского питания

Принцип, по которому будет обеспечено питание детей в школах за госсредства, будет изменен. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр соцполитики Андрей Рева. По его словам - несколько дней назад отдано поручение департаментам Минсоцполитики изменить принцип, по которому будут кормить детей.

И вместо того, чтобы проводить тендеры, в которых соревнуются непонятно кто, мы планируем передать средства родителям, которые за эти деньги будут кормить своих детей - подчекнул Рева. По его словам, в проведении тендеров на покупку детского питания участвуют те структуры, которые обычно не задаются целью поставлять хорошую продукцию.

Как сообщал УРА-Информ, победителем тендера на буровые работы от "Укргаздобычи" стала неизвестная компания.