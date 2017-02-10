Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы отказаться от антрацита с Донбасса, - Насалик

И эти деньги лягут на плечи украинцев. Об этом рассказал в четверг, 9 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Глава ведомства также отметил, что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы полностью отказаться от угля антрацитовой группы, который поступает с Донбасса. Однако это будет политическое решение, которое будет принято на уровне государства.

Если нам скажут, что блокируем и больше не идет никакой обмен товарами, Украина справится, но надо сразу понять это 15 миллиардов дополнительных средств, и нужно понять за чей счет этот бал будет происходить, - пояснил Насалик, добавив, что эти миллиарды лягут на плечи экономики и потребителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что альтернативы поставкам угля с неподконтрольных территорий на Донбассе пока нет.