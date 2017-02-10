Стена с Мексикой Трампу обойдется в 21,6 миллиард долларов

Она будет строится в три этапа и будет завершена до 2020 года. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные ведомства, длина стены составил две тысячи километров.

Напомним, Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что на ее возведение нужно 12 миллиардов долларов, а его однопартийцы называли сумму в 15 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, Дональд Трамп подписал указ об усилении границ США и ужесточении иммиграционной политики в первый же день своего правления. Согласно распоряжению на границе с Мексикой должны быть выстроена стена.

При этом Трамп считает, что заплатить за ее строительство должна мексиканская сторона.