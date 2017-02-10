Растраты Укрзализныци составляют десятки миллионов, - СБУ

Тут чиновники растратили 20 миллионов гривен на поставках неликвидных запасных частей для подвижного состава железнодорожного транспорта. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, сотрудники ведомства установили, что руководство одного из структурных подразделений государственного предприятия подписали договоры на поставки запчастей с двумя частными предприятиями.

В документе чиновники сознательно поставили предприятию комплектующие, произведенные с грубыми нарушениями технических условий, что, в частности, значительно снижало срок эксплуатации запчастей. Вместе с тем надлежащая проверка качества товара произведена не было, а эксперты утверждают, что такие комплектующие могли стать причиной чрезвычайных происшествий на железной дороге.

СБУ опечатала все неликвидную продукцию и передала на хранение. Полиция также изъяла документацию, которая четко доказывает проведение многомиллионной сделки по поставкам некачественных комплектующих.

По факту растраты открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины

Растрата чужого имущества в особо крупных размерах, осуществленная должностным лицом, путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве задержан начальник департамента планирования и контроля закупок " Укрзализныцы". Его подозревают в коррупции. Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, задержанный чиновник принимал участие в коррупционной схеме по завладению государственными средствами во время проведения государственных закупок.