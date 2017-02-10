10:25 10.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Повышение цен на газ для промышленности вызовет инфляцию – эксперт

Юлия Ракова

Подорожание "голубого топлива" может спровоцировать очередной виток инфляции. К такому выводу в эксклюзивном комментарии "УРА-Информ" пришел специалист по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

Повышение цен на газ для промышленности вызовет инфляцию – эксперт

Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала новые ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей, а также других субъектов хозяйствования, которые будут действовать с 1 февраля 2017 года. Таким образом, цена на голубое топливо для промышленности увеличилась более чем на 20%. Теперь для таких клиентов на условиях предоплаты цена тысячи кубометров газа выросла на 22%, то есть на 1663 гривен. Сейчас она составляет почти 9215 гривен.

Такая стоимость будет действительной для потребителей, которые закупают газ в объеме более 50 000 кубометров в месяц и при отсутствии долгов перед «Нафтогазом». Для других клиентов цена повысилась на 21%, или на 1766 гривен. Окончательная стоимость - 10141 гривна за тысячу кубометров.

Подобные тарифы вызывают тревогу не только у предприятий, но и у рядовых граждан.

"Для населения это, в первую очередь, будет означать очередной виток инфляции в стране", – заметил Дяченко.

Эксперт выразил надежду, что подобных циклических развертываний инфляции, какие наблюдались, к примеру, полтора года назад при обвале курса, не будет.

"Или же, не дай Бог, в 90-е, когда гиперинфляция была просто неконтролируемая", – резюмировал специалист.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Андрей Вигиринский поделился прогнозом на 2017-й год. Экономический эксперт тезисно очертил основные тенденции на текущий год в сфере политики и бизнеса. 


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