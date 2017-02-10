18:17 10.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал об условиях повышения пенсий в Украине

Петр Порошенко заявил, что по причине роста зарплаты вырастут и поступления в Пенсионный фонд.

Порошенко рассказал об условиях повышения пенсий в Украине

Так, повышение минимальной зарплаты даст возможность поднять и пенсии в Украине. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко – в рамках визита в Ивано-Франковскую область.

После того, как будет повышена минимальная зарплата, должен вырасти также и единый социальный взнос и поступления в ПФ. Это создаст новые возможности для повышения пенсии пенсионерам - подчеркнул Порошенко. Порошенко также заявлял, что в Украине в 2017 г. построят две тыс. километров новых автодорог.

Как сообщал УРА-Информ, пенсионная реформа в Украине не требует повышения пенсионного возраста – заявлял Павел Розенко.


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